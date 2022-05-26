Россиянам перечислили правила защиты от телефонных мошенников

Специалист по безопасности Сизов призвал не диктовать содержимое СМС по телефону

Мошенническая схема со звонками от тех или иных организаций существует уже давно. У преступников меняется только информационный повод. Сегодня они пользуются новостями о социальных выплатах. Ни в коем случае нельзя говорить номер своих банковских реквизитов, логины и пароли, напомнил независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил правила, которым нужно следовать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Уловки мошенников

Банк России сообщил о новой мошеннической схеме, сообщил «Интерфакс». Жертвам злоумышленников обещают помочь получить денежные компенсации, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Он заявил, что вариант схемы хищения называется «обман на обмане». При этом ЦБ напомнил, что клиент банка вправе рассчитывать на возврат похищенной суммы только в том случае, если он самостоятельно не переводил деньги на мошеннические счета и не раскрывал злоумышленникам свои личные и финансовые данные.

Мошенники всегда нацелены на получение данных реквизитов или доступа в личный кабинет Алексей Сизов независимый эксперт по противодействию мошенничеству

«Подход принципиально не является новым. Подобные звонки от имени тех или иных структур с всевозможными предложениями по возврату денежных средств существует достаточно давно», — считает Сизов.

Эксперт объяснил, что сложность в распознании мошеннической схемы сегодня заключается в том, что звонки от якобы службы безопасности банка, которыми раньше пользовались преступники, сошли на нет.

«Связано это с тем, что телефонные номера финансовых организаций взяты под усиленные контроль. Сегодня преступники пользуются другими контактами, например, правоохранительных органов и всевозможных страховых компаний. Их уловка заключается в том, что номер можно проверить в интернете», — сказал он.

Главные правила

Эксперт перечислил правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.

В случае получения звонка, который вы не ожидаете, необходимо положить трубку и позвонить ровно в ту организацию, от имени которой осуществляется звонок Алексей Сизов независимый эксперт по противодействию мошенничеству

«Еще способ: поскольку почти все мошенники осуществляют свои звонки с подменных номеров, то если положить трубку и попробовать перезвонить, вызов закончится неудачей. Вы услышите либо тишину, либо звонок быстро будет разорван. Еще сегодня можно зайти на сайт большинства банков в раздел о мошенничестве, вбить номер и проверить, не зафиксировано ли использование этого номера для мошеннических схем», — рассказал он.

Еще одна рекомендация заключается в хранении конфиденциальной информации, подсказал специалист.

Как бы мало времени ни давали на принятие решений нельзя передавать реквизиты платежных инструментов, номера банковских карточек, логины, пароли. Нельзя диктовать никакие сообщения, которые могут приходить параллельно со звонком Алексей Сизов независимый эксперт по противодействию мошенничеству

Схемы обмана

Алексей Сизов назвал самые распространенные схемы, которые используют преступники для обмана.

«Клиенту банка сообщают, что у него по какому-нибудь продукту банка совершаются те или иные действия. Если жертва не использует данный продукт, то ей сообщают, что он был оформлен без ведома. Еще один подход — это человеку сообщают, что денежные средства, которые были похищены, могут быть возвращены, если человек сделает то и то. Если вдруг человек сообщает, что у него никто ничего не воровал, то ему говорят, что он еще не в курсе», — сообщил он.

Преступники пользуются информационными поводами, чтобы вызвать доверие у россиян, уверен специалист.

«Когда появляется какое-то громкое заявление о новых социальных выплатах, об указах ЦБ повысить объем возвращаемых денежных средств, то мошенники такой инфоповод подхватывают. Они под видом реальных организаций пытаются как бы выполнить указание», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Она заключается в том, что преступники стали осуществлять звонки якобы от лица добросовестных сотрудников банка и обвинять своих коллег в краже средств со счета россиян.