Психолог обозначила шесть типов раздражающих женщин советов

Психолог Бойс: совет делегировать обязанности или заняться собой может обидеть женщину

Специалист по когнитивно-поведенческой терапии и социальной психологии Элис Бойс обозначила шесть типов раздражающих женщин советов. По ее словам, совет делегировать обязанности или заняться собой может обидеть или задеть, а также продемонстрировать некое превосходство советчика, передает издание Psychology Today.

Совет делегировать «второстепенные» обязанности может показаться женщинам неуместным, так как «неважной» для советчика обычно является работа, которую они регулярно выполняют: приготовление пищи, уборка и так далее. Эксперт обращает внимание на то, что эта рекомендация может прозвучать пренебрежительно и обесценивающе.

По словам психолога, совет отказаться от просмотра новостей может показаться обидным или раздражающим, потому что предполагает, что женщина якобы должна быть изолирована от повестки, не понимая, как происходящее в мире отразится на ее жизни или самочувствии.

Уточнение, что мир не такой, как многим бы хотелось, тоже, по мнению эксперта, несет в себе негативный посыл. Особенно, если советчик намекает на связанные с работой вопросы.

Не волноваться, если вдруг случится ошибка — тоже не очень действенная рекомендация, считает психолог. По словам Бойс, зачастую женщинам гораздо дольше припоминают их ошибки и промахи, чем мужчинам. Поэтому многие советы о том, как добиться успеха и быть продуктивными, по-разному воспринимаются представителями разных полов.

Следующим раздражающим советом, по мнению психолога, является напоминание о необходимости быть на 100 процентов последовательной в своих действиях и привычках. Бойс обращает внимание на то, что можно быть более продуктивной даже изменив некоторые приоритеты, не испытывая при этом сожаления или чувства вины.

Заботиться о себе — еще один совет, который может раздражать. Он, по мнению специалиста, может показаться слишком покровительственным, выдающим чувство превосходства советчика, который будто бы не подумал, что женщина сама и так это знает.

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