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В Новосибирске откроется ярмарка ремесел мастеров Сибири

Новосибирская библиотека в «Библионочь» откроет ярмарку мастеров с мастер-классами

Фото: страница «НОМБ: книги и люди в контакте» во «ВКонтакте»

В Новосибирской областной молодежной библиотеке в рамках акции «Библионочь» откроется ярмарка ремесел мастеров Сибири. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал заместитель директора библиотеки Станислав Ермоленко, на ярмарке можно посетить более 15 мастер-классов, например, по калиграфии, изготовлению тряпичной игрушки или плетению из бересты. Также гости смогут увидеть дефиле студии альтернативной моды, создать уникальную открытку в технике урало-сибирской росписи и сделать расписные и вышитые тканые закладки для книг.

«Наши посетители в этом году смогут изготовить собственными руками мультфильмы, а затем в специально созданном кинозале посмотреть свои творения», — добавил он.

Кроме того, на площадке библиотеки будут звучать музыкальные композиции в стиле симфо-этно-рок с использованием таких инструментов как домбра и варган.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в августе впервые состоится международный фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». Акселераторы для создания фильмов будут проводиться в течение июня и июля. Желающие смогут с их помощью изучить разные форматы и жанры, в которых работают местные киностудии.

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Дарья Рыбак
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