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Рогозин назвал нужное России число спутников

Рогозин заявил, что России нужны тысячи спутников

Фото: Globallookpress.com

России нужны тысячи спутников, заявил на саммите «Промышленная политика в новых реалиях» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сейчас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи», — назвал глава госкорпорации нужное стране число спутников.

По его словам, такое число космических аппаратов прежде всего необходимо армии. По мнению гендиректора «Роскосмоса», чем больше спутников будет изготовлено, тем больше потребуется ракет, а, значит, хорошая нагрузка ожидает и космодромы.

Ранее Рогозин рассказал, что представители Европейского космического агентства (ЕКА) пытаются разрушить связи госкорпорации с зарубежными партнерами.

В мае глава «Роскосмоса» рассказал об интересе к космическим предприятиям Украины, где можно «наладить нормальную жизнь, восстановить производство и дать рабочие места».

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Иван Потапов
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