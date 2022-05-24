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«Роскосмос» обозначил интересующие его космические заводы Украины

«Роскосмос» опубликовал список интересующих его космических предприятий Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Роскосмос» обозначил интересующие его космические предприятия Украины. Соответствующий список опубликован на сайте госкорпорации.

В госкорпорации напомнили, что ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об интересе к космическим предприятиям Украины, где можно «наладить нормальную жизнь, восстановить производство и дать рабочие места».

Согласно материалам, госкорпорацию в Днепре интересуют конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш», в Киевепредприятия «Арсенал», «Киевприбор» и Киевский радиозавод, в Харькове — научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос», специальное конструкторское бюро «Полисвит» и научно-производственное предприятие «Объединение Коммунар».

В мае Рогозин показал воронку от российской ракеты «Сармат» и призвал агрессоров быть вежливее с Россией.

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Иван Потапов
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