Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на украинских космических заводах

Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил «наладить жизнь» на космических заводах Украины

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на космических заводах, находящихся в контролируемых российскими силами регионах Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях располагаются советские заводы космической отрасли, на которых госкорпорация готова восстановить производство и обеспечить работой людей.

«Что касается освобожденных территорий, где проведена уже успешно специальная военная операция, там "Роскосмос" прежде всего интересует, ну, что?.. То, что связано с космосом, конечно», — подчеркнул он.

Ранее 20 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство создало специальный штаб по восстановлению территорий Украины. По его словам, в настоящее время на территориях республик находятся российские специалисты. Они оценивают размер и объем необходимых строительных, а также монтажных работ, добавил он.