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Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на украинских космических заводах

Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил «наладить жизнь» на космических заводах Украины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на космических заводах, находящихся в контролируемых российскими силами регионах Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях располагаются советские заводы космической отрасли, на которых госкорпорация готова восстановить производство и обеспечить работой людей.

«Что касается освобожденных территорий, где проведена уже успешно специальная военная операция, там "Роскосмос" прежде всего интересует, ну, что?.. То, что связано с космосом, конечно», — подчеркнул он.

Ранее 20 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство создало специальный штаб по восстановлению территорий Украины. По его словам, в настоящее время на территориях республик находятся российские специалисты. Они оценивают размер и объем необходимых строительных, а также монтажных работ, добавил он.

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Варвара Кошечкина
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