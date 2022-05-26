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В Набережных Челнах зажарят самый длинный шашлык России

В Набережных Челнах зажарят самый длинный шашлык России

Фото: Karyna Panchenko / Unsplash

В Набережных Челнах 25 и 26 июня пройдет праздник шашлыка, на котором зажарят самый длинный шашлык России. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На празднике также можно будет попробовать фирменные блюда из мяса, приготовленные шеф-поварами города. Кроме того, организаторы фестиваля отберут 30 участников для соревнований.

В апреле в городе Ялтуровск испекли гигантскую яичницу из 1,5 тысячи яиц. Гости мероприятия также могли посетить спектакль под открытым небом, хороводы, песни, пляски, игры, состязание «мировой канат», чествование молодоженов и юбиляров семейной жизни, которые прожили в браке более 50 лет.

Помимо этого, на празднике была показана свадьба в казачьем стиле. Гости гуляний получили возможность продегустировать чай из самого большого кованого медного самовара в России.

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Сергей Истомин
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