Диетолог раскрыл психологический трюк для отказа от сладкого

Диетолог Соломатина посоветовала отвлекаться на хобби, когда хочется сладкого

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как заядлым сладкоежкам отказаться от сладкого. По ее словам, это можно сделать при помощи нескольких психологических трюков. Так, к примеру, специалист порекомендовала рассасывать сладкое как таблетку, либо заменять вредные лакомства на горький шоколад. Другими рекомендациями по избавлению от такой зависимости эксперт по питанию поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Диетологи не запрещают есть сладкое даже худеющим людям, подчеркнула Соломатина. Если у человека нет инсулинорезистентности или других заболеваний, то важно знать о нескольких уловках, которые помогут и дальше есть любимые вкусности без вреда фигуре и здоровью.

«Тут работает хитрый фокус, к которому себя нужно приучить. Пусть это будет разнообразие сладкого. Если нравится шоколад, пусть это будет разный шоколад в разных проявлениях: конфеты, печенье. Лучше, конечно, чтобы он был горький. Но главное, нужно просто брать его и рассасывать. И в моменте на этом сладком нужно прямо сосредотачиваться», — поделилась хитростью Соломатина.

При этом важно запивать сладкое большим количеством жидкости. Лучше всего для этих целей подойдет зеленый чай, добавила диетолог. Он обладает жиросжигающими свойствами. Также подойдет какао. «Важно его варить не на молоке. Нужен обычный кондитерский какао-порошок без добавок. Его нужно заварить и в него добавляется немного нежирного молока. Лучше пусть это будет молоко двухпроцентной жирности», — порекомендовала эксперт по питанию.

Сваренный таким образом какао также подойдет тем, кто не может представить своей жизни без шоколада. «Если туда добавить ваниль и корицу, насыщение от сладкого придет еще быстрее», — указала специалист.

Также есть еще один фокус, помогающий избавиться от тяги к сладкому, сказала Соломатина. «Нужно научиться воображать. Нужно закрыть глаза и представить, что вы перед этим съели половину коробки шоколадных конфет. Представляя, что вы уже еле дышите от этих конфет, потом многие даже когда уже берут этот кусок желанного шоколада, съедают значительно меньше, чем могли бы», — поделилась она.

Такая хитрость подойдет для тех, кто не может закончить прием пищи без десерта. Важно перед этим плотно поесть, подчеркнула Соломатина.

Также в момент возникновения желания чего-нибудь сладкого можно переключать фокус внимания, посоветовала специалист. Еда возбуждает центры удовольствия в мозгу, объяснила она. Их важно переключить на что-то еще. Мозгу все равно от чего получать удовольствие: от хобби, любимого человека, общения с друзьями, питомца, ребенка. Еда — это простейшее вознаграждение, поэтому с ее помощью так просто удовлетворить потребность в удовольствии, заключила Соломатина. «Нужно найти что-то такое, что отвлекает от еды. Вот захотелось сладкого, нужно в этот момент вспомнить: а у меня же там есть вязание или, не важно, пусть это даже будут соцсети, я потом это съем, но сначала нужно ответить на сообщение. Как правило, человек потом даже забывает, что он хотел съесть этот кусок шоколадки», — сообщила она.

Ранее Соломатина опровергла миф о пользе некоторых диетических хлебцев. По ее словам, зачастую под упаковкой скрывается «подделка», которая может лишь навредить организму.