Российский врач раскрыла последствия оспы обезьян для внешности

Врач Гришина заявила, что оспа обезьян обезображивает внешность, оставляя рубцы на коже

Российский врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина раскрыла последствия оспы обезьян для внешности. Комментарий эксперта приводит Ura.ru.

По словам специалистки, у перенесших данную инфекцию пациентов на коже остаются патологические рубцы, которые обезображивают внешний вид. При этом их можно удалить с помощью высокотехнологичных методов, использующихся в современной косметологии, однако на коррекцию требуется длительное время.

«Это пилинги, длительные лазерные шлифовки с определенным периодом реабилитации, восстановления, потому что повреждения кожи после заболевания очень глубокие. Иногда коррекция растягивается на годы, в зависимости от степени поражения», — заявила дерматолог.

Кроме того, на улучшения состояния после оспы влияет сезонность, отметила медик. Так, упомянутые процедуры не рекомендуется проводить в месяцы, когда кожа наиболее подвержена действию ультрафиолетовых лучей.

Ранее в мае врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев оценил степень готовности России к оспе обезьян. По его словам, в России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз инфекции в страну. «На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны, то есть нет прямых контактов», — отметил медик.

Кроме того, врачи Елена Малышева и Герман Гандельман раскрыли симптомы данного заболевания. Среди основных признаков, указывающих на него, специалисты назвали повышенную температуру, недомогание и сыпь.

По данным ВОЗ, в мире оспа обезьян была подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Испании, Португалии и Великобритании.