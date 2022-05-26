Врач оценил степень готовности России к оспе обезьян

Врач Малышев: в России принимаются все меры, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в беседе с радио Sputnik оценил степень готовности России к оспе обезьян.

По его словам, в России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз инфекции в страну. «На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны, то есть нет прямых контактов», — сказал он.

Малышев отметил, что дополнительная защита от вируса жителям России на данный момент не требуется, однако следует проявлять определенную настороженность.

Специалист подчеркнул, что специальной вакцины против оспы обезьян не существует и особых методов лечения этого заболевания на сегодняшний день не разработали. Он добавил, что от инфекции может защитить прививка против натуральной оспы.

«В случае оспы обезьян действует перекрестный иммунитет. То есть вакцина от натуральной оспы работает перекрестно, оказывает воздействие», — сказал он.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман раскрыли симптомы оспы обезьяны. Среди основных признаков, указывающих на это заболевание, они назвали повышенную температуру, недомогание и сыпь.

По данным ВОЗ, в мире оспа обезьян была подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Испании, Португалии и Великобритании.