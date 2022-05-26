Экономист назвал последствие подорожания соли в России

Экономист Холод допустил небольшое подорожание продуктов из-за роста цен на соль

Цены на ряд продуктов могут незначительно подняться из-за подорожания соли, которая используется в производстве большинства товаров, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. Он добавил, что не ожидает появления ажиотажного спроса.

В марте этого года стоимость одного килограмма соли в российских магазинах выросла в среднем на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 13,8 до 17,07 рублей), следует из данных Росстата. В апреле продукт подорожал еще больше — почти на 32 процента (с 13,9 до 18,3 рубля за килограмм). В феврале цена в рознице была 14,9 рублей.

Последствия

«Ажиотажный спрос на соль уже был, так что, думаю, второй раз он не повторится, — считает Холод. — Все, кто хотел, уже закупились и хранят соль тоннами дома. Дело ведь в том, что люди ее скупали не потому что боялись, что она пропадет, а как раз из опасения подорожания, ведь это очень чувствительный товар. Это был такой мощный стимул, но он уже произошел, так что закупаться после роста цен смысла нет никакого».

Поскольку соль используется в производстве многих продуктов, экономист также допустил рост цен на другие товары.

«Соль ведь используется практически во всех пищевых производствах. Но процент удорожания будет небольшим, потому что, несмотря на то, что цена выросла сильно, объем на каждый конкретный продукт оказывается небольшим, так что, может, товары подорожают где-то на полпроцента», — предположил Холод.

Он заключил, что цены на соль больше расти не будут: они либо зафиксируются на текущей отметке, либо немного упадут.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что инфляция в России в последнее время замедлилась. По его прогнозам, по итогам 2022 года она может не превысить 15 процентов.