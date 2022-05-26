Мужчина полгода страдал от ужасной боли из-за 206 камней в почках

The Independent: у жителя Индии в почках обнаружили 206 камней

56-летний житель индийского города Хайдарабад Веирамалл Рамалакшмайя полгода терпел ужасную боль из-за 206 камней в почках. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина обратился в частную клинику с жалобой на мучительные боли в животе, которые не прекращались несколько месяцев. Медик, к которому он обращался прежде, давал ему обезболивающее, однако оно не помогало. В частной клинике провели обследование и пришли к выводу, что Рамалакшмайя страдает от мочекаменной болезни.

Для удаления камней потребовалась хирургическая операция, которая продолжалась около часа. Сейчас мужчина полностью поправился и обнаружил, что может вернуться к делам, которые тяжело давались ему из-за болей.

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