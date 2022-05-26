Глава МИД Британии предостережет союзников от попыток «умиротворить» Россию

Sky News: глава МИД Британии Трасс предостережет союзников от попыток «умиротворить» РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в Боснию и Герцеговину намерена предостеречь союзников от попыток «умиротворить» Россию. Это следует из ее речи, с которой она планирует выступить перед армией этой страны. Об этом сообщает Sky News.

Трасс совершит поездку в балканскую страну с целью сплотить союзников для большей поддержки Украины, включая поставки оружия Киеву и санкции против Москвы. По ее словам, нельзя допустить дальнейшего развития «затяжного и все более и более болезненного конфликта на Украине».

Как считает Трасс, союзники «должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций». «Сейчас мы не можем убрать ногу с педали», — добавила глава британского МИД.

Ранее Лиз Трасс выступила с обращением к странам Запада, призвав начать поставлять танки и самолеты на Украину, а также отказаться от импорта российских нефти и газа. По ее мнению, страны Запада не должны финансировать проведение Россией специальной военной операции на Украине. Глава британского МИД также отметила, что мировая «архитектура, созданная с целью гарантировать мир и процветание», не оправдала надежды Украины.