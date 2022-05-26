Twitter заплатит 150 миллионов долларов за разглашения данных пользователей

Минюст США: Twitter заплатит $150 миллионов за разглашения данных пользователей

Социальная сеть Twitter выплатит штраф в размере 150 миллионов долларов за разглашение персональных данных пользователей. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии (ФТК), опубликованном на сайте Минюста.

Согласно иску американских властей, администрация Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение пользователей по поводу использования конфиденциальных данных. Как утверждают ведомства, соцсеть использовала номера телефонов и адреса электронной почты пользователей для таргетинга. Всего, по данным ФТК, было затронуто более 140 миллионов пользователей.

В Twitter согласились заплатить штраф и пообещали принять меры по защите данных. В частности, администрация соцсети обязана разработать комплексную программу по обеспечению конфиденциальности данных и информационной безопасности и в будущем проводить регулярные проверки системы безопасности данных. Кроме того, компании придется отчитываться о внедрении любого нового продукта или услуги, который собирает личную информацию пользователей.

В конце апреля стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен предупредил о переменах в работе Twitter после приобретения им компании. Он заверил, что стандарты работы и требования к сотрудникам будут повышены.