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Twitter заплатит 150 миллионов долларов за разглашения данных пользователей

Минюст США: Twitter заплатит $150 миллионов за разглашения данных пользователей

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Социальная сеть Twitter выплатит штраф в размере 150 миллионов долларов за разглашение персональных данных пользователей. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии (ФТК), опубликованном на сайте Минюста.

Согласно иску американских властей, администрация Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение пользователей по поводу использования конфиденциальных данных. Как утверждают ведомства, соцсеть использовала номера телефонов и адреса электронной почты пользователей для таргетинга. Всего, по данным ФТК, было затронуто более 140 миллионов пользователей.

В Twitter согласились заплатить штраф и пообещали принять меры по защите данных. В частности, администрация соцсети обязана разработать комплексную программу по обеспечению конфиденциальности данных и информационной безопасности и в будущем проводить регулярные проверки системы безопасности данных. Кроме того, компании придется отчитываться о внедрении любого нового продукта или услуги, который собирает личную информацию пользователей.

В конце апреля стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен предупредил о переменах в работе Twitter после приобретения им компании. Он заверил, что стандарты работы и требования к сотрудникам будут повышены.

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Марина Совина
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