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В Уфе найдены памятники бронзового века

Археологи обнаружили в черте Уфы памятники бронзового века

Фото: НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ

Археологи обнаружили в черте Уфы четыре памятника бронзового века — три селища и одно поселение. Об этом сообщает «Башинформ».

Поселение «Тугай-1» и селища «Яркий-1», «Яркий-2», «Яркий-3» были выявлены во время исследования территории, на которой ведется застройка микрорайона. Памятники, датирующиеся в основном бронзовым веком, были включены в перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан. На территории раскопок позже будет создана парковая зона, где можно будет оборудовать открытые археологические павильоны.

«По местности было понятно, что здесь могут быть селища. Это небольшой полуостров в окружении озер — удобное место для рыболовства. Селища мы обнаружили в самом центре этого полуострова», — прокомментировал находку археолог Рамиль Насретдинов.

Отмечается, что в рамках исследовательских работ был найден отточенный каменный наконечник стрелы. Он лежал в слоях, относящихся к ХVII — ХVI веку до нашей эры.

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