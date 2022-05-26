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Российские войска уничтожили радиолокатор комплекса С-300 на Украине

МО России сообщило об уничтожении радиолокатора ЗРС С-300 на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наведения украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в районе Чугуева Харьковской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР),

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Сергей Истомин
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