Российские войска уничтожили радиолокатор комплекса С-300 на Украине

МО России сообщило об уничтожении радиолокатора ЗРС С-300 на Украине

Российские войска уничтожили радиолокатор подсвета и наведения украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 в районе Чугуева Харьковской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России

генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР),