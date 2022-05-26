Раскрыт простой способ избежать ненужных покупок

Дизайнер Роджин назвала ненужной одежду, которую не надели спустя семь дней после покупки

Редактор Glamour Александра Шеб раскрыла способ избежать ненужных покупок, который придумала дизайнер Дженн Роджин. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Шеб рассказала, что Роджин разработала простую формулу под названием «3-7-14» для избавления от лишних вещей в гардеробе. Первый пункт правила гласит, что, если новую одежду не надели спустя три дня после приобретения, то, скорее всего, она окажется ненужной. При этом если через семь дней ситуация не изменится, то данная покупка точно была необдуманной, пояснила журналистка. Последний пункт заключается в том, что неношеные наряды следует вернуть в магазин в ​​течение 14 дней и получить потраченные на них средства.

Отмечается, что Роджин обрела известность, работая художником по костюмам таких сериалов, как «Оранжевый — хит сезона» и «Девчонки».

В марте основательница бренда женской одежды Descendant Джулия Линнинг назвала четыре действенных способа, которые помогут вычислить лишние вещи в гардеробе. По словам приверженки минималистических тенденций с никнеймом shopdescendant, тем, кто желает избавить гардероб от лишних нарядов, в первую очередь следует задаться вопросом, все ли вещи на данный момент им подходят. Если одежда перестала соответствовать параметрам фигуры или не гармонирует с внешностью, Линнинг рекомендует перестать хранить ее дома.