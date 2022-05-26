На Урале россиянка полезла на скалу и разбилась насмерть

46-летняя россиянка разбилась насмерть, упав со скалы на Урале из-за сломанного карабина

Жительница Каменск-Уральского погибла при падении со скалы в Свердловской области. Об этом пишет URA.RU.

Инцидент произошел 25 мая в Каменск-Уральском — в местности, именуемой «Городские скалы». Отмечается, что 46-летняя россиянка занималась скалолазанием в составе группы единомышленников. Во время подъема на одну из возвышенностей женщина сорвалась и разбилась насмерть, упав с высоты нескольких десятков метров.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, по одной из версий, причиной трагедии стал сломанный карабин — во время скалолазания звено внезапно разблокировалось.

Ранее в мае 41-летний россиянин сорвался со скалы в районе популярной у путешественников лестницы «800 ступеней» на курорте вблизи Анапы. Его тело обнаружили местные жители.