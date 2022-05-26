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Россияне резко заинтересовались путешествиями в дружественную азиатскую страну

OneTwoTrip: россияне весной стали летать во Вьетнам в 20 раз чаще, чем зимой

Фото: Unsplash

Российские туристы массово устремились весной во Вьетнам — по сравнению с зимним периодом бронирования билетов в азиатскую страну выросли более чем в 20 раз. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, помимо Вьетнама, который ранее был назван наиболее лояльной и дружественной к российским туристам страной, путешественники резко заинтересовались Индией — в республику стали летать в четыре раза чаще, а также Израилем — доля бронирований авиабилетов увеличилась в 3,8 раза.

Также в список востребованных стран попала Черногория — направление стало популярнее на 140 процентов. В топе оказался и Казахстан — в республику бывшего СССР летали чаще на 135 процентов. Кроме того, этой весной вырос спрос на авиабилеты в Таджикистан — 100 процентов, Сербию — 98 процентов, на Мальдивы — 72 процента, в Таиланд — 68 процентов, Грузию — 65 процентов, Белоруссию — 40 процентов.

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По данным аналитиков сервиса, самыми дорогими для туристов оказались билеты до Вьетнама — 68 тысяч рублей. Перелет до Мальдив в среднем обходился в 66 тысяч рублей, до Таиланда — в 54 тысячи. Несколько дешевле стоит рейс до Черногории — 50,5 тысяч рублей, до Сербии — 45,7 тысяч, Израиля — 44,7 тысяч, Индии — 39,2 тысячи, Грузии — 35,3 тысячи и Казахстана — 23,6 тысяч. Самыми бюджетными из востребованных направлений стали Таджикистан — девять тысяч рублей и Белоруссия — восемь тысяч рублей.

Ранее в мае российская туристка, отдохнувшая во Вьетнаме, рассказала, что, по ее мнению, цены на курорте ниже, чем в 2019-м году. Кроме того, девушка удивилась, что ПЦР-тесты и коды оказались «никому не нужны» — документы спрашивали только при посадке в самолет. Также путешественница обрадовалась, что в республике принимают карты «Мир».

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Дарья Рыбак
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