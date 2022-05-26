Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин предупредил о последствиях воровства чужих активов

Президент Путин заявил, что воровство чужих активов никогда не доводит до добра

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Воровство чужих активов никогда не доводит до добра. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто это делает», — предупредил глава государства, комментируя заморозку российских активов западными странами.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. По его словам, эта сумма является «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Санкции в отношении российского ЦБ с начала марта, помимо Европы, ввели США, Великобритания и Япония, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал западным государствам заключить договор, согласно которому российские активы за рубежом будут переданы Украине и другим странам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил уход компаний из России фразой «может быть, и слава богу»
В ДНР рассказали об условиях для украинских пленных
Россиянин убил друга ради денег за закопанный септик
Сексолог назвала возраст идеального любовника
На Украине начали выпускать антироссийские сыр и колбасу
Знаменитый рэпер стал отцом во второй раз
Про Винни-Пуха и его друзей снимут хоррор
Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины
В Молдавии заявили о планах бывшего президента покинуть страну
В Госдуме назвали причину нежелания стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.