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Путин заявил о невозможности «мировому жандарму» помешать независимости стран

Путин заявил, что «мировой жандарм» не остановит стремящиеся к независимости страны

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны, которые стремятся проводить независимую политику, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. Никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет, никаких сил не хватит. Да и желание просто пропадет, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, надеюсь, придет осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна», — сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что США под предлогом «российской угрозы» в Африке намерены сделать из НАТО глобального жандарма. По словам Грушко, США хотят подключить военный блок к сдерживанию Китая. Дипломат также напомнил, что последствия действий НАТО «еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии».

В конце марта журналисты американского издания The Intercept пришли к выводу, что происходящее на Украине ознаменовало появление постамериканского мира. Отмечалось, что, несмотря на попытки давления со стороны Вашингтона, ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки отказались принимать чью-либо сторону и выбрали «нейтральный путь».

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Алина Гончарова
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