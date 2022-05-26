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Названа дата открытия Японии для иностранных туристов

Премьер Японии Фумио Кисида: страна откроется для иностранных туристов с 10 июня

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония возобновит прием иностранных туристов с 10 июня. Такую дату назвал премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

По его словам, сначала азиатская страна откроется для путешественников, приезжающих в составе организованных групп. Сейчас Япония начала принимать небольшие группы из Австралии, Сингапура, США и Таиланда в тестовом режиме.

В настоящий момент в стране действует лимит на въезд — пересекать границу могут не более 10 тысяч человек в день. В июне власти планируют поднять порог до 20 тысяч человек.

В марте 2020 года Япония прекратила выдачу виз гражданам всех государств из-за распространения коронавирусной инфекции. С марта 2022 года правительство начало постепенно снимать ограничения — въезд в страну разрешили студентам, а также всем, кто приезжает в Японию по работе.

Ранее, 25 мая, Иран смягчил коронавирусные ограничения для невакцинированных иностранных туристов. Теперь привитые «Спутником V» россияне могут посетить страну без сдачи ПЦР-теста.

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Мария Гейн
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