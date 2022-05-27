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В США рассказали об арендованных российских подводных лодках

19FortyFive: Индия арендует российские субмарины для формирования ударных групп

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Индия эксплуатирует подержанные корабли с момента обретения независимости. Первую атомную подводную лодку с крылатыми ракетами Индия арендовала в СССР. В публикации американского портала 19FortyFive рассказали о субмаринах, которые страна арендует для формирования ударных групп.

В 1988 году Индия получила лодку К-43 проекта 670 «Скат». Советскую субмарину, которую эксплуатировали под названием S-71 Chakra, вернули в СССР в 1991 году.

В 2019-м Индия и Россия подписали соглашение о передаче атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 971 в аренду сроком на 10 лет. ВМС Индии получат субмарину, которой присвоили название Chakra III, в 2025 году.

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Издание отмечает, что наличие такой подводной лодки позволит Индии формировать независимые боевые группы с авианосцами. Также Chakra III может сопровождать перспективные стратегические подводные лодки типа Arihant. Автономность российской АПЛ ограничена только запасами продовольствия, а в ее арсенал входят крылатые ракеты и торпеды.

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две подлодки проекта 636 в год.

В декабре 2021 года в публикации 19FortyFive предположили, что Индия может не испугаться санкций США и купить российскую систему противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

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Даниил Иринин
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