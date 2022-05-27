Сарик Андреасян прокомментировал идею Михалкова создать аналог «Оскара»

Режиссер Сарик Андреасян оценил предложение Никиты Михалкова создать «евразийский Оскар»

Режиссер Сарик Андреасян отреагировал на предложение режиссера Никиты Михалкова создать евразийский аналог «Оскара». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Возможно, если это станет событием мирового масштаба и таким странам, как Китай, Индия, Южная Корея будет престижно участвовать в этой премии, то тогда смысл есть, но каким образом стать для них "Оскаром", я не знаю», — заявил Андреасян.

Режиссер добавил, что любой престижной награде нужно время, чтобы заслужить имя, поэтому нужно смотреть на 20 лет вперед. «В теории все возможно, но для этого нужно вложить колоссальное количество времени, денег и организации высокого уровня, чтобы с годами кинематографисты со всего мира хотели выдвигать свои фильмы и быть частью этой премии», — уточнил он

Ранее идею Михалкова создать «евразийский Оскар» раскритиковал советский и российский журналист Леонид Павлючик.