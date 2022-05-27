Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Сарик Андреасян прокомментировал идею Михалкова создать аналог «Оскара»

Режиссер Сарик Андреасян оценил предложение Никиты Михалкова создать «евразийский Оскар»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Режиссер Сарик Андреасян отреагировал на предложение режиссера Никиты Михалкова создать евразийский аналог «Оскара». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Возможно, если это станет событием мирового масштаба и таким странам, как Китай, Индия, Южная Корея будет престижно участвовать в этой премии, то тогда смысл есть, но каким образом стать для них "Оскаром", я не знаю», — заявил Андреасян.

Режиссер добавил, что любой престижной награде нужно время, чтобы заслужить имя, поэтому нужно смотреть на 20 лет вперед. «В теории все возможно, но для этого нужно вложить колоссальное количество времени, денег и организации высокого уровня, чтобы с годами кинематографисты со всего мира хотели выдвигать свои фильмы и быть частью этой премии», — уточнил он

Ранее идею Михалкова создать «евразийский Оскар» раскритиковал советский и российский журналист Леонид Павлючик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
В США изучат возможность отправки военных для защиты посольства в Киеве
Назван самый важный критерий хорошего резюме
Производитель косметики Wella ушел из России
Раскрыто будущее Call of Duty на PlayStation
Названо число поврежденной техники из-за обстрелов ВСУ Белгородской области
У жены Геннадия Хазанова нашли квартиры в Европе
Китайский автомобиль Great Wall с режимом менструации обругали в сети
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Иран задержал два греческих танкера в ответ на задержание российских кораблей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.