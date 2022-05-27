Журналист Павлючик раскритиковал идею Михалкова создать евразийский «Оскар»

Павлючик назвал евразийский «Оскар» попыткой Михалкова получить деньги из госбюджета

67-летний советский и российский журналист и кинокритик Леонид Павлючик назвал идею создания евразийского «Оскара» попыткой Никиты Михалкова получить деньги из государственного бюджета. Об этом сообщает Teleprogramma.

Кинокритик заявил, что не понимает концепцию идеи режиссера: «Что это будет за зверь — непонятно. Ибо есть всем известный "Оскар". И есть менее известный, но набирающий популярность так называемый "азиатский Оскар", в котором ежегодно участвует и Россия».

Павлючик предположил, что инициатива создать евразийский «Оскар» появилась у Михалкова с целью получить деньги от государства. «Зачем при этом раскладе нужен еще и евразийский "Оскар"? Видимо, только затем, чтобы его возглавил Михалков и получил под это дело бюджетное финансирование», — предположил журналист.

Ранее председатель союза кинематографистов России Никита Михалков выступил с предложением создать евразийский аналог американской киноакадемии «Оскар».

«Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "евразийский Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность», — сообщил режиссер.