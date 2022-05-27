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В нацпарке «Алания» откроют новые туристические маршруты

В нацпарке «Алания» в Северной Осетии разрабатывают новые туристические маршруты

Фото: В. Алексеев / РИА Новости

В национальном парке «Алания» в Дигорском ущелье Северной Осетии разрабатывают новые туристические маршруты. Об этом сообщает ТАСС.

Путешественники смогут не только полюбоваться природой, но и увидеть древние башни и святилища.

По словам заместителя директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации национального парка Альбины Газдаровой, маршруты создаются от высокогорного селения Мацута до Галиат. Там расположены Там находятся древние башни, святилища, сосновый бор, развалины средневековых селений, а также обогатительная фабрика.

«Впервые будет создано описание маршрутов, экскурсионное сопровождение, будут указаны смотровые точки, природные и исторические памятники. Вся информация будет внесена в навигатор, чтобы подготовить карту-схему для посетителей нацпарка», — рассказала она.

Нацпарка был основаная в 1998 году в Ирафском районе Северной Осетии, он считается одним из самых молодых в России.

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Варвара Кошечкина
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