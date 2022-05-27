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Кремль прокомментировал слова Джонсона о военном союзе против России

Песков увидел «междусобойчик для подрыва ЕС» в идее Джонсона о военном альянсе с Киевом

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Кремле не знают об инициативе британского премьера Бориса Джонсона о создании военного союза с Украиной против России, а также как альтернативу Евросоюзу (ЕС). Так слова британского политика прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона, в этом случае это означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — сказал представитель Кремля.

Также он напомнил, что информация об этой инициативе появилась в СМИ, которые опубликовали ее со ссылкой на источники. Песков призвал подвергать сомнению такие сообщения СМИ и не принимать их за первоисточник.

Ранее итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала статью, в которой говорилось, что Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. По их информации, британский премьер подчеркнул, что альянс должен стать альтернативой ЕС и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя и Германии относительно действий России.

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Никита Абрамов
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