В Запорожье предложили передать России украинские военные базы

Власти Запорожской области предложили передать России находящиеся в регионе военные базы

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости рассказал о предложении властей передать России украинские военные базы, находящиеся на территории региона.

«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база "Восток", расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», — заявил он.

Ранее в поселке Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской народной республики (ЛНР) недавно взяли под контроль, нашли макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.