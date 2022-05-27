В поселке Троицкое в бывшем штабе Украины нашли подтверждение готовившегося наступления

В поселке Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской Народной Республики недавно взяли под контроль, нашли макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в Троицком бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова сообщили агентству о наличии бывшего штаба украинских войск. В нем был найден макет местности, на котором указаны позиции и места сосредоточения техники Украины. «Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», — заявил один из бойцов.

Как считают луганские военные, обозначения на макете показывают, что украинские войска могли готовиться к наступлению. После бегства украинской стороны в штабе остались только кошки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия обнаружила данные о том, что Киев планировал начать наступление в Донбассе. Лавров заявил, что, начав спецоперацию, Россия предупредила наступление Киева в Донбассе, запланированное на 8 марта. Он напомнил, что Москва уже объясняла, «почему не могла больше бездействовать».