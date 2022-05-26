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Лавров рассказал о запланированном наступлении Киева в Донбассе

Глава МИД Лавров: РФ предупредила запланированное на 8 марта наступление ВСУ в Донбассе
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия обнаружила данные о том, что Киев планировал начать наступление в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic, его слова приводит ТАСС.

Лавров заявил, что, начав спецоперацию, Россия предупредила наступление Киева в Донбассе, запланированное на 8 марта. Он напомнил, что Москва уже объясняла, «почему не могла больше бездействовать».

«То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции, подтверждает, что мы едва с ней успели, потому что на 8 марта планировался "план Б". Огромная группа Вооруженных сил Украины, дислоцированная к середине февраля на линии соприкосновения с Донбассом, планировала силой захватить эти территории в грубейшее нарушение Минских договоренностей, резолюции Совета Безопасности ООН», — сообщил глава МИД России.

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Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «плевать хотел на международные обязательства, Конституцию Украины, которая прямо гарантирует права русскоязычного населения этой страны». «Наплевали на Конституцию, все международные конвенции, напринимали антироссийских законов», — заключил он.

Ранее Лавров рассказал об опасных находках из биолабораторий США в Мариуполе. По его словам, сотрудники пытались уничтожить документы и объекты исследований, но не успели сделать это до конца.

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Марина Совина
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