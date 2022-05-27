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Белоруссия ограничила въезд в погранполосу рядом с Украиной

В Белоруссии временно ограничили пребывание граждан в пограничной полосе

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Власти Белоруссии временно ограничили въезд в погранполосу рядом с украинской границей. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

«В целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области», — сказано в сообщении.

Ограничения не коснутся лиц, которые работают в пограничной полосе или охраняют границу.

Ранее первый замглавы ГПК Игорь Буткевич заявил, что на территории Украины возле белорусской границы появляются вооруженные группы людей и одиночки, которых можно расценивать как диверсантов.

26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении.

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Алевтина Запольская
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