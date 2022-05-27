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В Белоруссии решили создать южную группировку войск

Минобороны Белоруссии заявило о плане создания южной группировки войск

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии заявило о планах создать южную группировку войск. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает РИА Новости.

Он пояснил, что решение о создании южного оперативного командования подразумевает не только образование органа военного управления, но и ряда воинских частей и подразделений.

«То есть создание южного оперативного командования — задача комплексная по реагированию на угрозы безопасности, возникающие на южном направлении, предусматривающая создание соответствующей группировки войск», — заявил Ревенко.

Ранее заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич сообщил о развертывании сил специальных операций на территории у границы с Украиной. Так, утверждает он, войска отреагировали на создание 20-тысячной группировки украинских войск.

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Алевтина Запольская
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