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Российский стилист назвала лучшие шорты для летних вечеров

Стилист Екатерина Каткова назвала велосипедки лучшими для летних вечеров

Фото: Jarin Dominguez / Unsplash

Российский стилист Екатерина Каткова назвала велосипедки лучшими шортами для летних вечеров 2022 года. Комментарий эксперта приводит сайт радио «Комсомольская правда».

По словам специалистки, данные изделия не утратят актуальности в грядущем сезоне при правильной подаче. Так, она порекомендовала сочетать их с обувью на каблуках и пиджаками. Кроме того, в моде окажутся короткие кожаные шорты, которые можно комбинировать с корсетными топами и предметами гардероба из прозрачных тканей, отметила Каткова.

«Еще один фасон, заслуживающий внимания у модниц, — шорты в стиле боксерских моделей, на резинке, укороченные, с разрезами по бокам. Их тоже лучше дополнять объемными жакетами и эффектными топами», — заключила стилист.

Ранее в мае модный редактор Glamour Яна Аккерманн назвала платья-бандо главным трендом лета 2022 года. Данные вещи без бретелей, облегающие силуэт, вновь станут актуальными в контексте возвращения моды на одежду 2000-х годов, отметила журналистка.

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Алина Гостева
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