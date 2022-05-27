Российский стилист назвала лучшие шорты для летних вечеров

Стилист Екатерина Каткова назвала велосипедки лучшими для летних вечеров

Российский стилист Екатерина Каткова назвала велосипедки лучшими шортами для летних вечеров 2022 года. Комментарий эксперта приводит сайт радио «Комсомольская правда».

По словам специалистки, данные изделия не утратят актуальности в грядущем сезоне при правильной подаче. Так, она порекомендовала сочетать их с обувью на каблуках и пиджаками. Кроме того, в моде окажутся короткие кожаные шорты, которые можно комбинировать с корсетными топами и предметами гардероба из прозрачных тканей, отметила Каткова.

«Еще один фасон, заслуживающий внимания у модниц, — шорты в стиле боксерских моделей, на резинке, укороченные, с разрезами по бокам. Их тоже лучше дополнять объемными жакетами и эффектными топами», — заключила стилист.

Ранее в мае модный редактор Glamour Яна Аккерманн назвала платья-бандо главным трендом лета 2022 года. Данные вещи без бретелей, облегающие силуэт, вновь станут актуальными в контексте возвращения моды на одежду 2000-х годов, отметила журналистка.