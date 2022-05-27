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Байден оговорился и причислил КНДР к принявшим антироссийские санкции странам

Байден причислил КНДР к числу стран, которые ввели санкции против России

Фото: Greg Nash / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден причислил Северную Корею к числу стран, которые внесли санкции против России. Об
этом пишет ТАСС.

Такую оговорку глава Белого дома допустил во время выступления перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе. «Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, их поддержат Австралия, Япония, КНДР, некоторые из стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим. «Ленты.ру»)?», — сказал американский лидер.

Ранее американское издание Foreign Policy объяснило отказ большинства стран поддержать США и выступить против России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Таким образом авторы статьи отреагировали на прошедший в Вашингтоне саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого лидеры блока продемонстрировали позицию нейтралитета по украинскому вопросу.

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Ксения Назарова
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