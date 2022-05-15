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В США объяснили отказ большинства стран выступить против России

FP: «дефектная демократия» США помешала большинству стран выступить против России

Фото: Pixabay

Американское издание Foreign Policy объяснило отказ большинства стран поддержать США и выступить против России на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Таким образом авторы статьи отреагировали на прошедший в Вашингтоне саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого лидеры блока продемонстрировали позицию нейтралитета по украинскому вопросу.

FP пишет, что США опустились до уровня «дефектной демократии», что помешало большинству стран присоединиться к их усилиям против России. Отмечается, что попытка Белого дома представить конфликт на Украине как «битву демократии с автократией» не сработала.

«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, — Соединенные Штаты — представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», — говорится в материале.

Ранее обозреватель издания Global Times Марк Блэклок выразил мнение, что США и их союзники пытаются скрыть геополитический раскол, создавая иллюзию того, что весь мир объединился вокруг Запада из-за ситуации на Украине.

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Марина Совина
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