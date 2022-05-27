В США заявили о помешательстве Байдена на прокси-войне на Украине

Mintpress News заявил, что Байден «помешался на прокси-войне» на Украине и заплатит за это

Американский портал Mintpress News заявил, что президент США Джо Байден «помешался на прокси-войне» на Украине и заплатит за это высокую цену. По мнению автора статьи, известного журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса, глава государства гонится за политическими очками, а военно-промышленный комплекс страны — за огромными деньгами.

Обозреватель отметил, что военная экономика, внедренная в Соединенных Штатах после окончания Второй мировой войны, обанкротила нацию, привела в упадок производство и социальную сферу, растратила триллионы долларов налогоплательщиков.

Хеджес подчеркнул, что за милитаризм США платят высокую социальную, политическую и экономическую цену. По его словам, Китай, Россия, Саудовская Аравия и другие страны «вырываются из-под тирании» доллара и Всемирной межбанковской финансовой связи (SWIFT). Как только эти структуры утратят лидирующую роль в мире, империя США коллапсирует.

«Умопомрачительные военные расходы оправдываются "национальной безопасностью". Мы сталкиваемся с экзистенциальными угрозами для жизни нашего населения. Но они не берутся в расчет. Война — это все, что имеет значение. Это рецепт коллективного самоубийства», — пишет автор статьи.

Хеджес указал, что в США перестали существовать три сдерживающих барьера. Первым было либеральное крыло Демократической партии, вторым — независимые СМИ и научные круги, а третьим, возможно самым важным — организованное антивоенное движение.

Ранее издание Politico заявило, что попытки США низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал. Отмечается, что для остального мира, кроме Соединенных Штатов и Европы, российская спецоперация на Украине является не более чем региональным конфликтом.

