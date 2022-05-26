В США признали провальными попытки сделать Россию изгоем

Politico: попытки США сделать Россию изгоем обречены на провал из-за позиции других стран

Попытки США низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал. Об этом говорится в статье американского издания Politico.

Отмечается, что для остального мира, кроме США и Европы, российская спецоперация на Украине является не более чем региональным конфликтом.

По словам автора статьи, такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Турция и Индонезия предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. Южная Африка, в свою очередь, считает, что Вашингтон своим навязчивым стремлением расширить НАТО сам обострил кризис, говорится в материале.

По данным издания, многие страны поставили свои национальные интересы выше призывов американских властей изолировать Россию и отказались вводить санкции в отношении Москвы. Эти государства, в том числе Турция и Израиль, уверены, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, а спецоперация не является поводом изолировать Россию, пишет Politico.

Шестой пакет санкций

В настоящее время Европейский союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России, основной составляющей которого станет отказ от поставок российской нефти. При этом члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах эмбарго на импорт российской нефти, которое является одним из основных пунктов документа.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заверил, что вопросы, которые требуется решить для принятия этого пакета, «носят чисто технический и экономический характер».

Он подчеркнул, что не знает, сколько времени займет утверждение нового пакета санкций. «Я не могу сказать, займет ли это еще одну неделю или две», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Боррель также отказался комментировать, намерена ли Еврокомиссия отказаться от намерения включить в санкционный список патриарха Кирилла.

Еврокомиссар Паоло Джентилони позже заявил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован.

Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса Паоло Джентилони Еврокомиссар

Обход санкций

Европейская комиссия официально предложила считать обход санкций преступлением на уровне Европейского союза. Об этом говорится в официальном документе организации.

Обход ограничительных мер Евросоюза будет рассматриваться как нарушение во всех государствах-членах. Подобная мера также облегчит расследование, преследование и наказание за такое преступление.

Также в мае стало известно, что американские власти намерены реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, в число которых входит, в частности, обход антироссийских санкций.

В Министерстве финансов США заявили, что план предусматривает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, которая связана с офшорами, усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний».

Власти Соединенных Штатов будут активнее выявлять скрытые в юрисдикции страны активы российских предпринимателей, которые оказались в санкционных списках. Министерство финансов отмечает, что российские предприниматели якобы «пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти финансовые санкции».

Что говорят в России?

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что принятие Европейским союзом шестого пакета санкций будет самоубийством для ЕС.

По ее словам, намерения ЕС являются суицидальными. Она подчеркнула, что Евросоюз идет дорогой саморазрушения.

Они прекрасно понимают, что в таком случае это просто коллективное самоубийство Мария Захарова Официальный представитель МИД России

При этом Захарова отметила, что у ЕС остаются инструменты и возможности для сопротивления подобному разрушению извне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, так как ряд стран показали, что не являются договороспособными.

Лавров отметил, что у Москвы достаточно покупателей энергоресурсов и помимо стран Европы, которые задумываются о том, чтобы ввести эмбарго на российские поставки в рамках очередного пакета санкций. По его мнению, тех, кто готов работать с Москвой, в мире «подавляющее большинство».

У нас есть полное понимание, как дальше жить: главный вывод — вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным Сергей Лавров Министр иностранных дел России

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