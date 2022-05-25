Захарова назвала принятие шестого пакета санкций самоубийством для ЕС

Представитель МИД Захарова заявила, что Евросоюз идет дорогой саморазрушения

Принятие Европейским союзом шестого пакета санкций будет самоубийством для ЕС. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат назвала намерения ЕС суицидальными и подчеркнула, что Евросоюз идет дорогой саморазрушения. «Они прекрасно понимают, что в таком случае это просто коллективное самоубийство», — заявила она. В то же время Захарова отметила, что у ЕС остаются инструменты и возможности для сопротивления подобному разрушению извне.

В настоящее время Европейский союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России, основной составляющей которого станет отказ от поставок российской нефти. При этом члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах эмбарго.