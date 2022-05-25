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Захарова назвала принятие шестого пакета санкций самоубийством для ЕС

Представитель МИД Захарова заявила, что Евросоюз идет дорогой саморазрушения

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Принятие Европейским союзом шестого пакета санкций будет самоубийством для ЕС. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат назвала намерения ЕС суицидальными и подчеркнула, что Евросоюз идет дорогой саморазрушения. «Они прекрасно понимают, что в таком случае это просто коллективное самоубийство», — заявила она. В то же время Захарова отметила, что у ЕС остаются инструменты и возможности для сопротивления подобному разрушению извне.

В настоящее время Европейский союз готовится принять шестой пакет санкций в отношении России, основной составляющей которого станет отказ от поставок российской нефти. При этом члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах эмбарго.

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Марина Совина
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