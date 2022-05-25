Еврокомиссия предложила считать обход санкций преступлением на уровне ЕС

Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление на уровне Евросоюза

Европейская комиссия (ЕК) официально предложила считать обход санкций преступлением на уровне Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ организации.

Обход ограничительных мер Евросоюза будет рассматриваться как нарушение во всех государствах-членах. Подобная мера также облегчит расследование, преследование и наказание за такое преступление.

Ранее Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти. Теперь пакет будет обсуждаться Советом, который может внести изменения в предложения ЕК.

С начала специальной военной операции на Украине ЕС ввел санкции против более тысячи граждан России и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

Также страны ЕС закрыли небо для полетов российских пассажирских самолетов и запретили экспорт, продажу, поставку или передачу в Россию любых воздушных судов, авиационных запчастей и оборудования. Введены запреты на инвестиции в российский энергетический сектор, а также на передачу технологий для нефтеперерабатывающих предприятий России.