Лавров заявил о достаточном числе покупателей энергоресурсов у России

Глава МИД Лавров заявил, что у России достаточно партнеров и покупателей энергоресурсов

Россия будет полагаться только на себя и на своих надежных партнеров, поскольку ряд стран показали, что не являются договороспособными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Лавров подчеркнул, что у Москвы достаточно покупателей энергоресурсов и помимо европейских стран, которые задумываются о том, чтобы ввести эмбарго на российские поставки в рамках очередного пакета санкций (его собираются ввести из-за спецоперации РФ на Украине). «У нас есть полное понимание, как дальше жить: главный вывод — вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным», — заявил министр.

По его мнению, тех, кто готов работать с Россией, в мире «подавляющее большинство».

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев. Такие сроки назвал ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.