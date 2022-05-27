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Минобороны заявило об уничтожении пяти «Градов» и двух складов боеприпасов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении установок РСЗО «Град» и двух складов боеприпасов ВСУ

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские военные в районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики (ДНР) и Барвенково Харьковской области уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 27 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате нанесенных с воздуха ударов были выведены из строя также 84 единицы вооружения и военной техники противника. Среди них девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения.

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Конашенков также заявил об уничтожении свыше 250 солдат ВСУ.

Ранее Минобороны России показало на видео боевую работу гаубиц «Малка» для подавления укрепленных районов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.

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Евгения Куликова
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