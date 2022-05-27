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Канада за семь лет обучила тысячи украинских военных

Посол Канады на Украине заявила, что Оттава с 2015 года обучила 30 тысяч военных ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Канадские военные с 2015 года обучили 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила посол Канады в Киеве Лариса Галадза, сообщает РИА Новости.

«Мы уже давние партнеры с Украиной относительно военной поддержки. Вы знаете, что более 30 тысяч украинских военных уже прошли учения от канадских вооруженных сил, которые уже семь лет до войны работали на Украине», — заявила дипломат. Она отметила, что Оттава также обеспечила Киев разведывательными спутниковыми данными, камерами для беспилотников и поставками летального оружия.

Ранее заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран-членов «Группы семи» (G7) предложила дать возможность российским бизнесменам «откупиться» от санкций, если их средства будут направлены на помощь в восстановлении Украины.

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Дмитрий Сотак
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