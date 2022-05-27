Запад предложил российским бизнесменам «откупиться» от санкций

AP сообщило о возможности для бизнесменов РФ «откупиться» от санкций помощью Украине

Запад предложил дать возможность российским бизнесменам «откупиться» от санкций, если их средства будут направлены на помощь в восстановлении Украины. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инициативу озвучила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран-членов «Группы семи» (G7). Отмечается, что политик обсудила идею с «российскими олигархами», с которыми знакома еще с тех времен, когда она возглавляла бюро газеты Financial Times в Москве.

Украинская сторона также поставлена в известность о ведущихся дискуссиях, отмечает агентство. При этом уточняется, что речь идет только о возможности, никаких решений еще не было принято.

AP сообщило, что западные страны заинтересованы в таком развитии событий, поскольку процедура конфискации замороженных российских активов очень сложная. По мнению источников издания, отказ бизнесменов от части своего имущества за рубежом упростит эту задачу и позволит обеспечить Украину средствами для восстановления.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передаче их на восстановление Украины после конфликта.

До этого палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены поддержали конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или вследствие незаконных действий.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что идея главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву является воровством. Министр добавил, что для Запада подобные действия становятся уже чем-то вроде привычки.

«Нас просто вышвырнули»



