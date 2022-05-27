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Россия вышлет хорватских дипломатов

МИД России объявил 5 сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата в качестве ответа

Фото: Kalan / Wikipedia

Москва в качестве ответной меры на действия хорватских властей вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба МИД России, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства [послу Хорватии] Томиславу Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата», — говорится в заявлении.

Ранее МИД сообщил, что послу Португалии в Москве Мадалене Фишер заявили решительный протест в связи решением Лиссабона объявить десять сотрудников российских дипведомств персонами нон грата, и передал, что вышлет из страны пять португальских дипломатов в качестве ответной меры.

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Дмитрий Сотак
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