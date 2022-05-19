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Россия решила выслать пять португальских дипломатов

В МИД сообщили, что Россия вышлет пять португальских дипломатов в качестве ответной меры
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия решила выслать из страны пять португальских дипломатов в качестве ответной меры. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что послу Португалии в Москве Мадалене Фишер заявили решительный протест в связи решением Лиссабона объявить десять сотрудников российских дипведомств персонами нон грата. «Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях», — уточнили в МИД.

В министерстве добавили, что пять сотрудников португальского посольства были объявлены персонами нон грата. Их обязали покинуть территорию России в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты.

5 апреля стало известно, что власти Португалии решили выслать десять сотрудников российской дипмиссии в стране. В МИД страны заявили, что деятельность российских дипломатов якобы противоречит национальной безопасности. Им также дали две недели, чтобы покинуть страну.

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Виктория Кондратьева
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