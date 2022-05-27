В России задумали заставить криптобиржи сотрудничать с властями

«Ведомости»: Минфин подготовил новую версию законопроекта «О цифровых валютах»

Министерство финансов России подготовило новую версию законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и собеседников, знакомых с обсуждением проекта.

По сравнению с предыдущей версией в законопроекте появился ряд существенных дополнений. Власти хотят ввести для легальных криптобирж и криптообменников обязанность сотрудничать с правоохранительными органами. Им, по задумке авторов документа, придется в течение трех лет хранить в России информацию о владельцах цифровой валюты и операциях с ней, а по запросу передавать данные правоохранителям.

Кроме того, в законопроекте появляется статья, которая разрешит использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности бизнеса. Платить можно будет за товары, услуги и интеллектуальную деятельность, пояснил источник газеты.

В новой версии законопроекта также предлагается запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, не получивших официальной лицензии. Интернет-поисковики при этом обяжут не выдавать по запросам ссылки на нелегальные организации.

Прежняя версия законопроекта появилась в апреле. В ней, в частности, криптовалюта признается «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций. Инициатива Минфина разрабатывается в рамках намерения урегулировать крипторынок вопреки позиции Центрального банка, который жестко настроен по отношению к сектору и выступал с инициативой запрета майнинга и оборота криптовалют.