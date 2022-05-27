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В России задумали заставить криптобиржи сотрудничать с властями

«Ведомости»: Минфин подготовил новую версию законопроекта «О цифровых валютах»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Министерство финансов России подготовило новую версию законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и собеседников, знакомых с обсуждением проекта.

По сравнению с предыдущей версией в законопроекте появился ряд существенных дополнений. Власти хотят ввести для легальных криптобирж и криптообменников обязанность сотрудничать с правоохранительными органами. Им, по задумке авторов документа, придется в течение трех лет хранить в России информацию о владельцах цифровой валюты и операциях с ней, а по запросу передавать данные правоохранителям.

Кроме того, в законопроекте появляется статья, которая разрешит использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности бизнеса. Платить можно будет за товары, услуги и интеллектуальную деятельность, пояснил источник газеты.

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В новой версии законопроекта также предлагается запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, не получивших официальной лицензии. Интернет-поисковики при этом обяжут не выдавать по запросам ссылки на нелегальные организации.

Прежняя версия законопроекта появилась в апреле. В ней, в частности, криптовалюта признается «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ», а также в качестве инвестиций. Инициатива Минфина разрабатывается в рамках намерения урегулировать крипторынок вопреки позиции Центрального банка, который жестко настроен по отношению к сектору и выступал с инициативой запрета майнинга и оборота криптовалют.

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Платон Щукин
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