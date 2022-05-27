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Россия указала на деградацию дипломатического потенциала США

Постпред РФ при ООН Небензя указал на деградацию дипломатического потенциала США

Фото: РИА Новости

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что США при подготовке проекта резолюции в Совбезе ООН по КНДР проигнорировали рекомендации России о подготовке подобного документа и не прислушались к заявлениям российской стороны о том, что он поддержан не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Постпред выразил сожаление, что американская сторона проигнорировала неоднократные разъяснения России. По его словам, западные страны привыкли сваливать всю вину за ситуацию на Корейском полуострове на КНДР.

При этом Небензя заявил, что Россия отмечает деградацию дипломатического потенциала США, зарубившего подвижки в диалоге с КНДР. По его словам, дальнейшие санкции против КНДР бесперспективны и совершенно безответственно предлагать санкции против КНДР, когда страна столкнулась с пандемией.

Ранее постпредство Китая при ООН раскритиковали проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Представители Китая считают, что новые меры не смогут решить какую-либо проблему. Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявление председателя Совбеза по ситуации с КНДР.

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Марина Совина
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