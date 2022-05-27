Инсайдер прокомментировал срыв производства iPhone 14

Инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что iPhone 14 не будет пользоваться достаточным спросом

Известный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что о проблемах производства новых смартфонов Apple говорить преждевременно. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Специалист прокомментировал отчет Bloomberg о том, что китайские партнеры Apple срывают производство iPhone 14 из-за ограничений в регионе. По словам аналитика, американская компания не меняла план выпуска смартфонов после введения коронавирусных ограничений в Шанхае. Мин-Чи Ко отметил, что производство iPhone несколько притормозилось, но ситуация находится под контролем, так как поставщики Apple смогут при необходимости работать сверхурочно.

Также инсайдер предсказал, что новые флагманские телефоны от Apple не будут пользоваться достаточным спросом: «Я считаю, что проблемы с iPhone 14 будут исходить со стороны спроса, а не со стороны предложения».

Судя по слухам, осенью 2022 года Apple выпустит четыре флагманские модели. В линейку аппаратов войдут iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.

В конце мая источники The Wall Street Journal рассказали, что Apple намерена увеличить производство техники за пределами Китая из-за проблем в регионе. По словам инсайдеров, речь не только о коронавирусных ограничениях, но и о растущем напряжении между Вашингтоном и Пекином.