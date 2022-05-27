Сбившая ребенка на машине финалистка «Мисс Россия» попала под следствие

Полиция возбудила дело в отношении финалистки «Мисс Россия — 2015», сбившей ребенка

Финалистка конкурса «Мисс Россия — 2015» 27-летняя Мария Тугускина попала под следствие после совершенного ею наезда на ребенка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, полиция возбудила в отношении Тугускиной дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

23 мая сообщалось о ДТП с участием модели в центре Москвы — она на своей машине сбила десятилетнего школьника. Авария произошла на Фрунзенской улице. Тугускина за рулем Range Rover наехала на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Мальчик не получил серьезных травм.