Россиянка бросила трех сыновей и дочь на детской площадке и пропала на два дня

В Сочи на игровой площадке полицейские нашли четверых брошенных матерью детей

В Сочи на детской площадке обнаружили четверых детей, брошенных матерью. Об этом сообщает «Кубань24».

Детей нашли вечером 24 мая. По данным телеканала, дети ждали мать под сильным дождем, их одежда была насквозь мокрой. Когда мать так и не появилась, обнаружившие детей местные жители сообщили об этом в полицию, и детей на скорой забрали в больницу.

Полицейские искали пропавших родителей два дня. 26 мая мать четверых детей нашли на одной из улиц города — женщина была пьяна. Сотрудникам полиции она рассказала, что поругалась с сожителем, вместе с которым воспитывала трех сыновей и дочь. Мужчина бросил женщину и съехал от нее, отказавшись принимать участие в их воспитании и содержании.

Где в настоящий момент находятся дети, не уточняется.

Полиция передала документы по результатам проверки в следственные органы — матери детей грозит ответственность по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Ранее сообщалось, что жительница Тулы бросила троих своих детей на три дня и ушла из дома, заколотив дверь.